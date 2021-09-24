Симферополь, 24 сентября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Следственные действие проведены с бывшим заместителем председателя правительства Республики Крым Евгением Кабановым и бывшим министром строительства и архитектуры Республики Крым Михаилом Храмовым.

Rk.gov.ru Евгений Кабанов

Оба чиновника задержаны, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Между тем, на данный момент официального подтверждения данной информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Кабанов был отправлен в отставку с поста вице-премьера правительства Крыма 23 сентября, он занимал этот пост с конца 2018 года. Михаил Храмов был уволен с формулировкой «по собственному желанию» 22 сентября, он также работал в правительстве Крыма с 2018 года.