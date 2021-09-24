Уфа, 24 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Эксперимент по специальному регулированию выбросов парниковых газов намерены реализовать в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на окружном совещании по социально-экономическому развитию с главами четырёх регионов Приволжского федерального округа.

Изменение климата

Сообщается, что совещание в формате видеоконференции провели зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

По его словам, руководство региона намерено реализовать проект «Евразийская климатическая инициатива для глобального энергетического перехода».

Хабиров отметил, что Башкирия активно начала формировать систему учета выбросов парниковых газов.

«Изучив опыт Сахалинской области, мы планируем реализовать на нашей территории эксперимент по специальному регулированию выбросов. Для эффективной поддержки климатических проектов необходимо принять федеральный закон о проведении такого эксперимента в республике», — заявил глава региона, отметив, что в настоящее время с минэком РФ готовится финансово-экономическое обоснование для принятия такого закона.

Он также напомнил, что в рамках реализации данного проекта руководство региона инициировало создание в Башкирии карбонового полигона.

«Уникальные возможности республики, развитие нефтегазохимии предполагают не только создание карбонового полигона, но и внедрение технологий по утилизации углекислого газа. К этой работе мы уже приступили, и это одно из наших преимуществ», — приводит пресс-служба республиканского правительства его слова.

Он также отметил, что центром системы управления климатической повесткой должна стать цифровая платформа, которая будет интегрирована в единую цифровую экосистему Гостех.

«Предлагаем определить наш регион в качестве пилота, где будет развёрнута такая платформа с интеграцией всех инструментов контроля источников и поглотителей парниковых газов различных стейкхолдеров», — предложил Хабиров, сообщив, что общий объём вложений в большую климатическую инициативу Башкирии оценивается в сумме около 50 млрд рублей. При этом федеральные инвестиции составят 5,1 млрд рублей, а основные расходы будет финансировать бизнес.

«Уважаемый Дмитрий Николаевич! Просим оказать нам поддержку. Этим стратегическим проектом мы сможем снизить углеродоёмкость ВВП на 10 процентов и нарастить экспорт низкоуглеродных товаров в промышленности до 30 процентов», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в глава Башкирии назвал проблемы, сдерживающие развитие республики.