Берлин, 24 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии уникального спорткара Melkus RS 1000. Снимки размещены на портале Collecting Cars.

Collecting Cars Melkus RS 1000

Стоит отметить, что Melkus RS 1000 — это спортивная модель, которая выпускалась в ГДР с 1969 по 1979 годы. Всего был выпущен 101 экземпляр данного спорткара. Все они в основном оснащались 1,0-литровым трехцилиндровым двухтактным двигателем Wartburg с тройным карбюратором.

Однако представленный на фотографиях экземпляр стал единственным в своем роде автомобилем, получившим 1,3-литровый двигатель V6 Müller-Andernach.

Данный двигатель был первоначально предназначен для морских судов, однако затем был доработан для седана DKW F 102 (предшественник Audi Auto Union). При это было выпущено лишь несколько прототипов этого мотора. Мощность «движка» составляет 110 л. с.

Напомним, компания Heinz Melkus KG является немецким автопроизводителем, который выпускал гоночные и спортивные автомобили для кольцевых автогонок.

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