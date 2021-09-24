Таллин, 24 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Институт политических исследований имени Йохана Щютте предлагает бесплатные онлайн-курсы для студентов и активистов гражданского общества из Белоруссии. Об этом сообщил официальный сайт Тартуского университета.

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Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии в рамках международного проекта по сотрудничеству в целях развития и гуманитарной помощи странам «Восточного партнерства» на 2020−2023 годы.

Осенний семестр 2021 года включает в себя шесть курсов, которые можно пройти полностью дистанционно онлайн. Эти курсы посвящены таким темам, как интеграционные процессы в Европе, Евразии и странах проекта Евросоюза «Восточное партнерство», а также отношения ЕС и России, внешняя политика Китая и политические теории.

Подчеркивается, что для граждан Белоруссии курсы проводятся бесплатно. При этом желающим пройти обучение на курсах предпочтительно иметь степень бакалавра политических, или соответствующих гуманитарных /социальных наук. Для зачисления на курсы необходимо заполнить анкету с личными данными.

Лекции проводятся на английском языке. Лектор — Стефано Брагиоли из Тартуского университета.