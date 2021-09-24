Мадрид, , 09:34 — REGNUM Правительство Испании с уважением отнеслось к решению итальянских властей касательно задержания беглого экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом говорится в сообщении испанского кабмина.

Карлес Пучдемон Premsa.gencat.cat

«Задержание господина Пучдемона соответствует юридической процедуре, которая применяется в отношении любого гражданина Европейского союза, который должен отвечать за свои действия перед судами. Испанское правительство выражает уважение решениям итальянских властей и судов, как всегда это делало в отношении испанских и европейских судов, которые издавали резолюции в юридических процедурах, которые касаются Пучдемона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-глава правительства Каталонии обязан «пройти юридические процедуры, как и любой другой гражданин».

В 2017 году, после проведения референдума о независимости Каталонии, Карлес Пучдемон бежал из Испании. Накануне он был задержан правоохранительными органами итальянской Сардинии.