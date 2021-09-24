Таллин, 24 сентября, 2021, 09:32 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Эстония

«Кремлевская карта» разыгрывается в эстонских СМИ каждый раз, когда правящие партии хотят свести счеты с оппозицией, например, с национал-консерваторами. Об этом издание оппозиционной Эстонской Консервативной Национальной партии (EKRE) Uued Uudised написало в своей редакционной статье.

Поводом к ремарке национал-консерваторов стали сразу несколько публикаций в ведущих СМИ страны, в которых митинги и предвыборные мероприятия EKREподавались как якобы работа в интересах Кремля, который «мечтает о расколе политических элит Прибалтики и Евросоюза».

EKRE отбивается от таких обвинений, ссылаясь на непримиримость отношения партии к терминам «оккупация» и «депортация»: «Кремлевская карта настолько дорога политическому обществу, что отказаться от нее невозможно. Однако, прежде всего, стоит вспомнить, что Кремль является врагом эстонских националистов из-за оккупации и депортаций».

По мнению редакции Uued uudised, больше всего «левые либералы» и «евросоциалисты» Эстонии боятся, что национал-консерваторы найдут общий язык с «умеренными россиянами», особенно теми, кто отстаивает традиционные ценности.

«В прошлом EKRE ассоциировали с нацистами. Если национальные консерваторы теперь ассоциируются с Кремлем, это лишь доказывает, что окопавшиеся у власти в стране пытаются любыми способами очернить нас», — завершается редакционная статья эстонских национал-консерваторов.