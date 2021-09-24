Таллин, 24 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Бюджет Эстонии 2022 года не будет пополняться за счет увеличения акцизов с их нынешнего уровня. Об этом руководитель правительственной делегации от Центристской партии Яак Ааб сообщил в специальном пресс-релизе кабинета министров страны.

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Он назвал отказ от повышения акцизов важнейшим решением нынешнего правительства при обсуждении бюджета: «Мы достигли договоренности по госбюджету об отмене повышения акцизов и сдерживании чрезмерного роста акцизов в ближайшие годы».

Ааб сообщил, что в общей сложности в ближайшие годы правительство исключит из госбюджета около 265 млн евро, чтобы удерживать акцизы на низком уровне и тем самым поддержать эстонские семьи, домохозяйства и бизнес-сектор.

Комментируя решение, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что состояние государственных финансов в бюджете 2022 года значительно улучшится, что позволит правительству ответственно решать самые болезненные проблемы. «Государство берет на себя решение самых болезненных проблем и инвестирует в будущее, при этом дает как можно меньший импульс росту цен», — подчеркнула Пентус-Розиманнус.

Правительство Эстонии планирует одобрить проект госбюджета до конца сентября нынешнего года. Затем бюджет должен быть представлен парламенту страны.