Оренбург, 24 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту хищения 33,7 млн бюджетных рублей, сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru Стоп-кадр видео обысков в рамках уголовного дела

Уголовное производство из-за особо крупного мошенничества возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ России по Оренбуржью.

По версии следствия, с декабря 2019 года по июнь 2020 года должностные лица Главного управления дорожного хозяйства Оренбургской области», ГУП «Оренбургремдорстрой» и лица из числа руководства ООО «Визирь-Р» по предварительному сговору совершили хищение денег. Более 33,7 млн рублей были перечислены за невыполненные работы по нанесению и восстановлению дорожной разметки.

В организация прошли обыски, изъяты необходимые документы. Идет сбор доказательств по делу.