Москва, 24 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Музей Победы на Поклонной горе приглашает москвичей и гостей столицы на тематическую программу, посвящённую 80-летию битвы за Москву, сообщается на портале мэра столицы.

Битва за Москву

30 сентября 2021 года исполняется 80 лет с момента начала битвы за Москву. В памятный для всей страны день в Музее Победы предлагают вспомнить об одном ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Посетителей музея ждёт экскурсия «Москва за нами», кинопоказ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» и чтение фронтовых писем. Часть мероприятий пройдёт онлайн. Все мероприятия бесплатны, на некоторые нужна предварительная регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об учреждении памятного знака «80 лет битвы за Москву».

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