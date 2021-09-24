Челябинск, 24 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Челябинске 18-летний гражданин отдан под суд за наезд электросамокатом на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступление было совершено в мае. Гражданин ехал на самокате, взятом в аренду, и вёз пассажира. На ул. Гагарина он наехал на 65-летнюю женщину. Дама упала и ударилась головой об тротуар. Она получила черепно=мозговую травму и перелом ребра, а также потеряла память.

Кроме того, женщина частично парализована. В её интересах прокурор заявил иск о возмещении морального вреда на сумму 1 млн рублей.