Подгорица, 24 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Согласно исследованиям Вестминстерского фонда демократии и Института развития и инноваций, Западные Балканы ежегодно теряют миллиарды евро из-за миграции молодежи.

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По данным исследования, потери в сфере образования из-за отъезда молодежи составляют от 840 млн до 2,46 млрд евро в год.

Западные Балканы также теряют около 3,08 миллиарда прироста ВВП из-за миграции молодежи, что в общей сложности составляет около 5,5 миллиардов евро в год.