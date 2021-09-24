Новосибирск, 24 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Две станции новосибирского метрополитена — «Студенческая» и «Площадь Маркса» — завтра, 25 сентября, будут работать до 22:00 (время местное), вместо 24:00. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

«В соответствии с приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска с целью соблюдения требований технологии укладки бетона на строящейся станции «Спортивная» 25 сентября станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00», — говорится в сообщении пресс-службы.

Остальные станции Ленинской линии — от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» по первому и второму пути — будут работать до 24:00 с интервалом движения электропоездов не более 12,5 минут. Движение электропоездов на Дзержинской линии также будет осуществляться без изменений.