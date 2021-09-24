В Якутии решили использовать старый металлолом на пользу сёлам
Якутск, 24 сентября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Активисты из Якутии намерены организовать сбор металлолома в отдалённых населённых пунктах республики. Их цель — превратить ржавый металл во что-то полезное и помочь деньгами бюджетам населённых пунктов республики, написало 24 сентября News.Ykt.ru.
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По её словам, энтузиастам активно помогают сами жители деревень, из которых вывозят лом. Вырученные от его сдачи деньги планируется тратить на нужды населённых пунктов, откуда был вывезен металлолом. Пилотным для реализации этого проекта стал Вилюйский район Якутии. Из села Арылах уже вывезли лом, за него было получено 44 тыс. рублей, которые переданы в администрацию муниципалитета.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году обеспокоенные состоянием окружающей среды жители Булунского района Якутии обратились в региональное отделение «Народного фронта» с просьбой вывезти из арктической зоны республики тонны металлолома. К экологическим проблемам в муниципалитете привело хозяйственное освоение Арктики, утверждают булунцы. Они обеспокоены состоянием окружающей среды в своём районе.