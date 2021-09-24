Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Красносельском районе Санкт-Петербурга водитель на иномарке сбил на пешеходном переходе женщину вместе с ее собакой и скрылся. Пешеход скончалась на месте ДТП. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП

ДТП произошло 23 сентября около 23:00 мск у дома 40 по улице Пограничника Гарькавого. 42-летняя женщина с собакой переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу, но была сбита автомобилем Volkswagen Polo. Водитель с места ДТП скрылся.

«Потерпевшая от полученных травм скончалась, — уточнили в ведомстве. — Водитель попытался скрыться с места ДТП, впоследствии сотрудниками полиции во дворах был обнаружен брошенный автомобиль и сам водитель».

По данному фаrту ДТП проводится проверка. Водитель задержан.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина двигалась на высокой скорости, тело женщины отбросило от перехода метров на 30. Собака погибла вместе с хозяйкой.