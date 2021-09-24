Ярославль, 24 сентября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. 40-летний житель Ярославля задержан за ограбление ювелирного магазина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Момент ограбления

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Как становили следователи мужчина пришел в ювелирный магазин и попросил примерить пару браслетов стоимостью 80 тысяч рублей.

«После того, как украшения оказались у него на руке, «покупатель» скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый неработающий мужчина 1981 г.р., которым даны признательные показания. Пояснил, что похищенное продал», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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Теперь за совершенное преступление грабителю грозит до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжает отдел полиции по Ленинскому району Ярославля.