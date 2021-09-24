Хабаровск, 24 сентября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Останки членов экипажа самолета Ан-26, который 22 сентября потерпел крушение под Хабаровском, обнаружили следователи. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Ромашов Герман Викторович Самолёт Ан-26

Уточняется, что в данный момент следователи продолжают вести осмотр места падения воздушного судна.

«В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи ведут поиск бортовых самописцев самолета Ан-26, потерпевшего 22 сентября крушение в Хабаровском крае.