Саратов, 24 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки подтвердили 289 новых случаев заражения коронавирусом, выписался по выздоровлении 251 пациент. Соответствующие данные приводит 24 сентября региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 142 пациентов, с признаками ОРВИ — 141 человек, у шестерых — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 24 сентября зарегистрировано 86 967 заражений. Выздоровел с начала наблюдения 79 441 человек.

В Саратове выявили наибольшее количество заболевших за сутки — 101 случай, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 100 человек, до 20 лет — 48 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области третьи сутки подряд регистрируют по 24 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. По данным на 23 сентября общее число жертв COVID-19 достигло 2796 человек.

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