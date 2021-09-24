Вашингтон, 24 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Прокуроры США просят установить для арестованного главного финансового директора «Новатэка» Марка Джитвэя, арестованного по подозрению в сокрытии активов в целях уклонения от налогов, залог в $80 млн. Об этом сообщается в ходатайстве, размещённом в электронной базе окружного суда США по Среднему округу штата Флорида.

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Для обеспечения этого залога предлагается привлечь ценные бумаги на счету обвиняемого в Morgan Stanley, сообщает «Интерфакс». Также в качестве условий для возможного освобождения арестованного указаны обязательное наличие не менее двух поручителей, а также отслеживание местонахождения Джитвэя с помощью электронного браслета.

«Ответчику грозит внушительный тюремный срок по предъявленным обвинениям. У него есть мотив и возможности сбежать из Соединенных Штатов и находиться вне досягаемости для правительства», — указывается в мотивировке условий освобождения под залог.

Также указано, что у обвиняемого помимо американского также есть гражданство РФ и Италии.

Судебные слушания по делу Джетвея продолжатся 24 сентября в 10:00 (17:00 мск).

Напомним, один из самых влиятельных руководителей российской газовой отрасли был арестован в США по подозрению в налоговых нарушениях, связанных с десятками миллионов долларов, хранящихся на оффшорных счетах. Как заявило министерство юстиции США, главный финансовый директор «Новатэка» Марк Джитвэй якобы замышлял обмануть США, скрывая владение и контроль над «внушительными оффшорными активами», которые на пике стоили свыше 93 миллионов долларов. Его также обвинили в том, что он не подал и не заплатил налоги с доходов в миллионы долларов.

По самой тяжёлой из статей обвинения Джитвэю грозит до 20 лет. Дело будет рассматривать окружной судья штата Флорида Джон Бадаламенти.