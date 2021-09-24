Абу-Даби, , 09:22 — REGNUM Представители Южной Кореи и Объединённых Арабских Эмиратов провели 23 сентября в Абу-Даби переговоры на рабочем уровне, в ходе которых обсудили развитие сотрудничества в области атомной энергетики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, южнокорейскую сторону представил глава департамента по вопросам ядерной энергетики и нераспространению ядерного оружия Пак Иль, а сторону ОАЭ — главный исполнительный директор компании Barakah One Насер Аль Нассери.

Известно, что стороны разделили мнение о том, что сотрудничество в атомной энергетике является «ключевым элементом особого стратегического партнёрства между Южной Кореей и ОАЭ». Участники встречи также договорились провести встречу на высшем уровне в Южной Корее в удобное для обеих сторон время до конца 2021 года.