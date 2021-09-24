Абу-Даби, 24 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Объединённых Арабских Эмиратов провели 23 сентября в Абу-Даби переговоры на рабочем уровне, в ходе которых обсудили развитие сотрудничества в области атомной энергетики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, южнокорейскую сторону представил глава департамента по вопросам ядерной энергетики и нераспространению ядерного оружия Пак Иль, а сторону ОАЭ — главный исполнительный директор компании Barakah One Насер Аль Нассери.

Известно, что стороны разделили мнение о том, что сотрудничество в атомной энергетике является «ключевым элементом особого стратегического партнёрства между Южной Кореей и ОАЭ». Участники встречи также договорились провести встречу на высшем уровне в Южной Корее в удобное для обеих сторон время до конца 2021 года.