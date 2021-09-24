Москва, , 09:22 — REGNUM Законопроект об олигархах — оригинальный ход, интересен факт его появления и реализация идеи, отметил депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Денег нет Максим Додонов © ИА Красная Весна

«Если её (идею) спроецировать на нашу действительность, то можно с уверенностью сказать, что подобный законопроект сложно представить в качестве реально рассматриваемого в парламенте, поскольку он ударит по всем партиям, финансируемым так или иначе олигархами, которые у нас как бы и не существуют», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.

А раз их нет, то значит и регулировать нечего, резюмирует парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроектом предлагается создать реестр лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) страны, определить критерии включения лиц в этот реестр и последствия такого включения.

Представителей власти обяжут заполнять «декларацию о контактах» с олигархами. Право определять круг лиц, являющихся олигархами, предоставлено Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте также: Верховная рада Украины приняла закон об олигархах