Париж, 24 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Лучшим футболистом августа в чемпионате Франции признан нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Об этом 24 сентября сообщил Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Мбаппе набрал 43% голосов. Второе место занял полузащитник «Марселя» Димитри Пайет (36%). Третьим стал форвард «Клермона» Мохамед Байо (22%).

В августе Мбаппе сыграл в четырёх матчах чемпионата Франции, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.