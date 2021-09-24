Волгоград, 24 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Пятерых членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приговорили к реальным срокам лишения свободы в Волгограде, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Как установил суд, осуждённые, достоверно зная, что деятельность их организации запрещена на территории России ещё весной 2017 года, с марта 2018 года устраивали в Волгоградской области подпольные встречи. На них велась пропаганда экстремистской идеологии, под видом добровольных пожертвований с участников встреч собирались деньги. Общая сумма, по данным суда, составила не менее 140 тысяч рублей.

Тракторозаводской районный суд Волгограда приговорил членов экстремистской религиозной организации к лишению свободы на срок от шести до шести с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А также лишил их права занимать руководящие должности в общественных и религиозных организациях в течение четырёх лет.