Чебоксары, 24 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев выступил за введение дополнительных ограничительных мер, ссылаясь на увеличение количества больных COVID-19 в стационарах и перепрофилирования коек. Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Открывая обсуждение, руководитель республики выделил несколько «аспектов, кот требует очень серьёзного осмысления». Олег Николаев обратил внимание на рост заболеваемости ковидом в России, отметив, что «Чувашия не остаётся в стороне, достаточно много людей» болеют.

Глава Чувашии сообщил, что за последнюю неделю дополнительно оборудовано 300 ковидных коек. И может быть возвращена в формат ковидного стационара Больница скорой медицинской помощи в Чебоксарах, которая оказывает плановую многопрофильную помощь. В целом под ковидные стационары занято 28% коечного фонда в Чувашии.

«Наверное, вынуждены принять дополнительные меры ограничения — такие, как дополнительные ограничения проведения культурных, массовых мероприятий, в том числе, думаю, должны наладить ограничение на завтрашнее [25 сентября] мероприятие — «Кросс наций», чтобы минимизировать число участников. И более активно двигаться дальше в течение следующей недели по проведению контроля через QR-коды. Я думаю, что если коллеги, прежде всего, из потребительского рынка, не будут сами активно вакцинироваться, мы будем вынуждены дополнительно принимать меры и по осуществлению предпринимательской деятельности, а посещение этих предприятий однозначно только через QR-коды», — пригрозил Олег Николаев.

Окончательное решение будет принято по итогам заседания, которое в настоящее время продолжается.