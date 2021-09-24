Новосибирск, 24 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Новосибирской области назначена доследственная проверка по факту гибели мужчины на охоте. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

Установлено, что 23 сентября 40-летний мужчина находился со знакомым на охоте в Колыванском районе.

«В ходе неосторожного обращения со своим ружьем произошел выстрел в потерпевшего в область груди, от чего последний скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.