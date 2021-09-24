Уфа, 24 сентября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Проблемы, которые сдерживают развитие Башкирии, назвал глава региона Радий Хабиров на окружном совещании по социально-экономическому развитию с главами четырёх регионов Приволжского федерального округа. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дым из труб

Сообщается, что совещание в формате видеоконференции провели заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Во время совещания Хабиров рассказал о некоторых проблемных вопросах, которые сдерживают развитие региона.

«В республике объёмы выбросов парниковых газов превышают объемы их поглощения», — приводит пресс-служба его слова.

Глав республики отметил, что в скором времени это может негативно сказаться на экономическом и инвестиционном развитии республики. При этом сейчас активно формируется система углеродного контроля. В связи с этим необходимо создать инфраструктуру для реализации республиканских климатических проектов в совокупности с мерами поддержки.

«Для ускорения технологического развития экономики остро не хватает молодых учёных и специалистов», — обозначил вторую проблему глава региона, подчеркнув, что фиксируется рост оттока молодых людей из регионов в большие и инфраструктурно обеспеченные агломерации.

Хабиров отметил, что в настоящее время в Башкирии, как и в России в целом, сохраняется острая зависимость некоторых отраслей от импорта.

«Например, 90 процентов рынка гражданских беспилотников принадлежит зарубежным компаниям», — пояснил он.

Глава республики также сообщил, то еще одна проблема касается Башкирского Зауралья. Несмотря на то, что эта территория является центром цветной металлургии в Башкирии и одним из крупнейших в России поставщиков концентратов медноколчеданных руд. К тому же, Зауралье является одной из туристически привлекательных территорий.

«При этом социально-экономическое развитие территории во многом сдерживается серьёзным отставанием в развитии инфраструктуры», — сообщил он.

Хабиров также сообщил и о пятой проблеме, которая связана с Уфимской агломерацией, в которой сконцентрированы основные мощности нефтепереработки Башкирии.

«Уфа лидирует среди городов-миллионников по объёмам промышленного производства. При этом в городе, который является важным транспортным узлом, есть серьёзные проблемы с развитием дорожной сети», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из бюджета Башкирии на поддержку пострадавших от засухи районов Зауралья намерены выделить 75 млн рублей.