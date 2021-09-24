В Вологодской области ЕГЭ по иностранным языкам во второй волне писали более 40 абитуриентов
Вологодская область, 4 августа, 2008, 16:57 — ИА Регнум. Максимальный балл, набранный в Вологодской области за
В едином госэкзамене по английскому языку приняли участие 37 абитуриентов. Средний балл за экзамен 43,97. Единый госэкзамен по немецкому языку писали 6 человек. Максимальный балл - 66. Это количество баллов набрал один участник. Средний балл экзамена - 44. В ЕГЭ по французскому языку участвовал один абитуриент.
Напомним, что ЕГЭ по иностранным языкам писали 26 июля. Пунктов сдачи госэкзамена было 5: в областной столице четыре - Вологодский государственный педагогический университет, Вологодский государственный технический университет, строительный колледж - в городе металлургов - Череповецкий Государственный университет. В вологодском строительном колледже работали сразу два пункта сдачи, так как была необходимость разделить сдачу разных языков. Во время сдачи экзамена нарушений зарегистрировано не было.