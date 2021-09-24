Канберра, 24 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Подразделение компании Mazda совместно с Isuzu подготовило для рынка Австралии дизельную модификацию среднеразмерного пикапа BT-50. Об этом сообщается на сайте CarExpert.

CarExpert Mazda BT-50 GT SP

Новинка получила название XS. Авто оснащено светодиодной головной оптикой, штампованными стальными диски и семидюймовым экраном мультимедийного комплекса.

Под капотом модели установлена турбированная «четверка» рабочим объёмом 1,9 литра производительностью 150 л. с. (350 Нм). Крутящий момент от силового агрегата передаётся через шестипозиционный «автомат» на все четыре колеса.

Максимальный вес прицепа, который способен буксировать BT-50, составляет три тонны.

Из оборудования безопасности можно отметить круиз-контроль с опцией Stop & Go, видеокамеру заднего обзора, а также систему мониторинга «слепых» зон.

Также Mazda представила обновленный BT-50 SP 2022 года.

Напомним, в начале сентября Mazda прекратила поставки кроссоверов CX-30 в Россию. Причиной сокращения модельного ряда марки в стране стало снижение производства машин компании из-за мирового дефицита микрочипов.

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