Москва, 24 сентября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Осенью нынешнего года заболеваемость COVID-19 в России ожидается более низкая, чем она была в минувшем году. Об этом 24 сентября рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — приводит его слова РИА Новости.

Также Горелов уточнил, что режим ношения защитных масок в России не отменен, постановление главного государственного врача России об этом продолжает действовать и потому, по словам эпидемиолога, их нужно носить.

Кроме этого, он отметил, что в настоящее время в стране 40 млн человек прошли вакцинацию от нового заболевания и еще часть — переболели COVID-19, однако для того, чтобы достичь популяционный иммунитет и создать необходимую иммунную прослойку нужно, чтобы еще больше людей сделали прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что серьезный недостаток вакцин от коронавирусной инфекции испытывают развивающиеся страны.