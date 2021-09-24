Москва, , 09:11 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского не так много вариантов, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Бегство stuart anthony

"У Зеленского мало вариантов: либо его постигнет участь Каддафи, где роль линчевателей возьмут на себя нацики, либо его ждёт честный суд украинского народа!» — отметил Журавлёв в Facebook.

Россия может взять киевского клоуна «на передержку», добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предрек президенту Украины бегство в Россию. Такой вариант, по мнению парламентария, возможен в случае утверждения на Украине законопроекта «Об олигархах», который превращает страну «в монархию под руководством Владимира Первого».