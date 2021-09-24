Внешний долг Узбекистана вырос до $35,9 млрд
Ташкент, 24 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 июля 2021 года достиг 35,9 млрд долларов, сообщает Центробанк республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Узбекистан
Таким образом, отмечает регулятор, внешний долг страны увеличился за шесть месяцев на 6%, или на 2 млрд долларов.
«Это составляет около 57% к ВВП», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что по итогам шести месяцев текущего года госдолг Узбекистана погашен на 429 млн долларов, из которых 353,4 млн долларов по основному долгу и 206,5 млн долларов — по процентам.