Ташкент, 24 сентября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 июля 2021 года достиг 35,9 млрд долларов, сообщает Центробанк республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Таким образом, отмечает регулятор, внешний долг страны увеличился за шесть месяцев на 6%, или на 2 млрд долларов.

«Это составляет около 57% к ВВП», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что по итогам шести месяцев текущего года госдолг Узбекистана погашен на 429 млн долларов, из которых 353,4 млн долларов по основному долгу и 206,5 млн долларов — по процентам.