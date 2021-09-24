Саратов, 24 сентября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Саратовской области коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией увеличат еще на 500 единиц. Соответствующее поручение дал губернатор региона Валерий Радаев.

Госпиталь

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«Все больные ковидом должны быть обеспечены лекарствами. Что касается коечного фонда, то до конца недели развернуть еще 500 коек», — заявил накануне глава области.

На базе Саратовского государственного медицинского университета начал работать ковидный госпиталь на 300 коек. Ведется перепрофилирование еще двух корпусов для приема, диагностирования и лечения больных коронавирусной инфекцией. Необходимые лекарства и оборудование имеются, идет укомплектование кадров. Госпиталь планирует начать работу с 24 сентября.

По данным облминздрава, на стационарном лечении на 23 сентября находились 3455 пациентов, из них 3184 — с подтвержденным COVID-19. Свободных коек для приема ковид-больных насчитывалось 216, или 5,9% от развернутых коек. Ежедневно отмечается высокий уровень госпитализации. На дому лечатся 1508 человек.

ИА REGNUM напоминает, из резервного фонда правительства Саратовской области будет выделено дополнительно 30 млн рублей на лекарственное обеспечение больных коронавирусом, получающих лечение на дому.

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