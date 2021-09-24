Абакан, 24 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 121 случай заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 20 539. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 сентября в правительстве республики.

Nilses Коронавирус

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Список выздоровевших за сутки пополнился 99 фамилиями. Амбулаторно на сегодняшний день в Хакасии лечатся 2173 ковид-пациента, в стационарах — 719.

К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Хакасии выявили 120 носителей коронавируса.