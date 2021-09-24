Челябинск, 24 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Уголовное дело бывшего главы Управления капстроительства Челябинска Евгения Пашкова начнут повторно рассматривать 30 сентября. Информация об этом содержится в картотеке дел Центрального райсуда.

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Заседание планируется начать в 14:00 по местному времени. В деле заявлены два защитника Пашкова.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновнику вменяют получение взятки. 21 апреля ему назначили восемь лет колонии, но 6 сентября облсуд отменил приговор.