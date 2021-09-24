Ханой, 24 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Вьетнамская компания PetroVietnam подписала соглашение с американской компанией AES Corp о создании совместного предприятия для строительства терминала по приёму сжиженного природного газа стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Договорённость является частью энергетического проекта в провинции Биньтхуан во Вьетнаме. Об этом сообщает агенство Reuters.

Gazprom.ru Отгрузка СПГ на танкер

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Дочерняя компания PetroVietnam по производству природного газа PetroVietnam Gas заявила, что терминал будет импортировать около 3,6 миллиона тонн СПГ в год к 2025 году.

«Подписание состоялось в Нью-Йорке и стало одним из основных мероприятий в кулуарах по случаю участия президента Нгуен Суан Фука в сессии совместных дискуссий 76-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении PetroVietnam.

Проект AES по производству СПГ для энергетики во Вьетнаме впервые обсуждался на Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме в октябре 2020 года, в котором принял участие тогдашний госсекретарь США Майк Помпео.