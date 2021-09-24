Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Серьезный недостаток вакцин от коронавирусной инфекции испытывают развивающиеся страны, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса 23 сентября в ходе дебатов на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Kremlin.ru Сирил Рамафоса

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По его мнению, эта ситуация угрожает появлением новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2 и продолжением пандемии. Рамафоса отметил, что богатые страны закупили более 82% вакцин от COVID-19, а бедные — менее 1%.

По словам президента, такое положение дел является «пятном на совести человечества». Он потребовал открыть доступ к технологиям производства лекарств и вакцин от коронавируса для всех стран. Кроме того, глава ЮАР призвал международные финансовые организации облегчить долговое бремя африканских государств, чтобы те смогли направить дополнительные средства на поддержание экономики Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус указал на несправедливость того, что 80% населения самых богатых стран уже привились от коронавирусной инфекции, а 80% жителей бедных стран сталкиваются с нехваткой вакцин от COVID-19.