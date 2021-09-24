Нальчик, 24 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Спасательные работы по поиску альпинистов на Эльбрусе проходили в тяжелых погодных условиях. Порывы ветра достигали 40−70м/с, а температура составляла — 20 °C. Спасателям Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России удалось найти живыми 14 человек, пятеро погибли. Пострадавшие были спущены на поляну Азау с высоты 5400 м и переданы врачам в 02:45 24 сентября. У большинства из них обморожения и переломы.

В горах

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибло», — говорится в сообщении МЧС.

Как рассказали в спасательном ведомстве, сообщение о том, что группа туристов, зарегистрированная в МЧС, попросила о помощи, поступило в дежурную смену в 17:10 23 сентября. В нем, в частности, говорилось о 23 альпинистах, один из которых повредил ногу.

К 23:00 стало известно, что группа состояла из 19 человек. На тот момент были обнаружены четверо из них. Один без признаков жизни. Спустя полтора часа были обнаружены 14 живых альпинистов и тела троих погибших. К 02:00 нашли еще двоих погибших.

В МЧС сообщили, что спасательные работы проводились в сложнейших условиях: снежная пурга, порывы ветра до 40−70 м/с, температура воздуха до — 20 °C, видимость не более 1 метра. Всего к работам были привлечены 69 человек, применялось 16 единиц техники.

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