Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Центральное разведывательное управления (ЦРУ) США отозвало своего резидента из австрийской столицы, так как недовольно его действиями в рамках расследования случаев так называемого гаванского синдрома. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Вена Cha già José

В Вене растёт число случаев предполагаемого «гаванского синдрома». По данным издания, в последнее время на некие недомогания, именуемые таким синдромом, жаловались десятки американских госслужащих, в том числе их детей.

В ЦРУ считают, что резидент не прилагал достаточных усилий для расследования этих случаев. Одновременно с отзывом резидента из Вены покинула свой пост Памела Спрэтлен, которая курировала расследование случаев «гаванского синдрома» в Госдепартаменте США. Она занимала эту должность полгода.

Спрэтлен — отставной посол, пояснили в Госдепе. Она уже отработала количество часов, допустимых для тех, кто возвращается с пенсии на госслужбу.

Вместе с тем газета отмечает, что Спрэтлен призвали уйти в отставку после беседы по видеосвязи с теми, кто предположительно пострадал от «гаванского синдрома». В этом разговоре она не стала прямо отвечать на вопрос, считает ли это недомогание следствием психических, а не физических проблем. К такому выводу ранее пришло Федеральное бюро расследований (ФБР), но публично об этом не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о симптомах «гаванского синдрома» у одного из сотрудников ЦРУ, который ездил с директором ведомства Уильямом Бернсомв Индию в сентябре этого года.

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