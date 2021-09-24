Куала-Лумпур, , 09:03 — REGNUM Посольство Индонезии в Куала-Лумпуре закрыли на неопределенный срок, сообщает Republika.

Куала-Лумпур (Малайзия, 2013) Из личного архива Марии Николаевой

Граждан Индонезии просят сохранять спокойствие, потому что посольство будет продолжать выполнять все функции до конца декабря 2021 года.

Посольство Индонезии также отменило деловую встречу с представителями бизнеса, которая должна была состояться 24 сентября в 17:00 по местному времени.

26 сотрудников посольства Индонезии в Куала-Лумпуре дали положительный результат на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, план переноса столицы Индонезии на Калимантан обсудили в ходе парламентской сессии в Малайзии.

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