Куала-Лумпур, 24 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Куала-Лумпуре закрыли на неопределенный срок, сообщает Republika.

Из личного архива Марии Николаевой Куала-Лумпур (Малайзия, 2013)

Граждан Индонезии просят сохранять спокойствие, потому что посольство будет продолжать выполнять все функции до конца декабря 2021 года.

Посольство Индонезии также отменило деловую встречу с представителями бизнеса, которая должна была состояться 24 сентября в 17:00 по местному времени.

26 сотрудников посольства Индонезии в Куала-Лумпуре дали положительный результат на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, план переноса столицы Индонезии на Калимантан обсудили в ходе парламентской сессии в Малайзии.