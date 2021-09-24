Кемерово, 24 сентября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1323 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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"В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 8444 человека», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в Кузбассе выявлено уже 55 894 случая заражения коронавирусом, 53 310 человек выздоровели, 1261 пациент скончался.