Москва, 24 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Рекорд Олега Знарка по победам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) побил главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба лиги.

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Московское «Динамо» 22 сентября одержало победу над «Сочи» со счётом 4:0. В составе команды отличились Андрей Прибыльский, Владислав Михайлов, Эрик О'Делл и Дмитрий Рашевский.

Для Кудашова эта победа стала 24-й подряд в регулярном чемпионате КХЛ. По этому показателю он повторил рекорд Олега Знарка, у которого такая серия насчитывает 23 победы.

В настоящее время «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице КХЛ. Команда выиграло восемь матчей из восьми на старте сезона.