Калуга, 24 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. 600 калужских школьников вышли в финал стартовавшего весной этого года вероссийского патриотического конкурса «Память сильнее времени», посвященного 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой. Всего в конкурсе, организованном всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство», приняли участие 5700 школьников региона.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге награждены победители конкурса «Память сильнее времени»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, ученики младших классов представили на конкурс рисунки, ученики 5−11-го классов — сочинения. В составе жюри работы оценивали филологи и профессиональные художники.

23 сентября глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской думы, руководитель областного отделения ветеранской организации «Боевое братство» Андрей Голубев вручили победителям и призерам городского этапа конкурса дипломы и призы.

«В прошлом году мы отметили 75-летие Великой Победы, 2021 год для Калуги также юбилейный — 80 лет назад наш город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Благодарю всех участников конкурса, замечательно, что вы откликнулись на призыв ветеранов «Боевого братства», ещё раз подтвердив, что в Калуге свято чтут память героев Великой Отечественной».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге награждены победители конкурса «Память сильнее времени»

Глава городского самоуправления поздравил победителей конкурса, пожелал ребятам расти настоящими патриотами своей страны и больше общаться с ветеранами.

«Каждый, кто с оружием в руках защищал Родину, достоин уважения и памяти. Благодаря воинам Великой Отечественной мы живём в мире, в сильной и свободной стране. Мы хотели, что каждый из вас помнил о подвиге дедов и прадедов», — рассказал участникам конкурса Андрей Голубев.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге награждены победители конкурса «Память сильнее времени»

Лучшие работы в каждой из номинаций будут отправлены в Москву для участия в финальной части конкурса. Поздравили участников конкурса и воспитанники детской школы искусств №5, подготовившие праздничный концерт.