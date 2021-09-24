Москва, 24 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Участникам программы реновации в Москве стала доступна ещё одна новая онлайн-услуга. Они могут записаться на прием к нотариусу, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реновация

Новая онлайн-услуга нужна для подписания договора на новую квартиру, если один из собственников квартиры несовершеннолетний, ограниченно дееспособный или недееспособный. В других случаях обращение к нотариусу не потребуется.

Предварительно записаться онлайн на прием к нотариусу участники реновации могут на портале mos.ru. Услуга поможет собственникам удаленно направить необходимые документы и оформить договор у нотариуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 15 сентября в Центрах информирования для участников программы реновации заработали представительства органов опеки и попечительства.

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