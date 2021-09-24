Пермь, 24 сентября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Названа компания, края займется строительством аквапарка в Перми. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что краевые власти выбрали иркутскую компанию, работающую в сфере связи на базе проводных технологий.

Sb2s3 Аквапарк

Предполагается, что аквапарк появится на территории по ул. Калинина, 84. Ранее здесь планировали возвести краевую инфекционную больницу. Но позднее от этого плана отказались. Здание клиники решили строить на ул. Леонова, 84.

Сейчас участок площадью 100 тыс. квадратных метров на ул. Калинина относится к зоне учреждений здравоохранения. Для строительства аквапарка необходимо сменить статус площадки и разрешить развлекательные мероприятия на ней. Инициативу вынесли на публичные слушания.

По данным СМИ, иркутская компания возведёт комплекс объектов: аквапарк, термальную зону, СПА, отель, торгово-развлекательный центр, ресторан, детский центр, аттракционы и другие.