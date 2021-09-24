Чебоксары, 24 сентября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Казанская фирма выиграла конкурс по разработке в Чебоксарах проекта по ремонту путепровода по проспекту Мира. При максимальной цене 11 млн рублей из бюджета заплатят 10 млн рублей. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Путепровод на проспекте Мира в Чебоксарах

Открытый конкурс в электронной форме проводило чебоксарское МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства». Победитель должен будет провести проектные и изыскательские работы для капитального ремонта путепровода по проспекту Мира в Чебоксарах.

Начальная цена составила 11 млн рублей. Средства выделены из регионального и муниципального бюджетов.

Согласно документу, по итогам конкурса победителем стала компания из Казани «СтройДорКомплект», предложившая выполнить работу за 10 млн рублей.

Проект должен иметь положительное заключение государственной экспертизы и быть готов к 5 сентября 2020 года. В документации отмечается, что при проектировании необходимо «рассмотреть возможность уширения путепровода в рамках работ по капитальному ремонту».

Отметим, что данный путепровод многие чебоксарцы считают одним из самых опасных: на пешеходной части, в том числе на месте дорожных швов, образовались ямы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 сентября 2022 года должна быть разработана проектная документация для капитального ремонта Октябрьского моста в Чебоксарах. При начальной цене в 11,5 млн рублей контракт заключён за 10 млн рублей в казанской компанией «СтройДорКомплект».