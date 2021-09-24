Кемерово, 24 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 сентября, запрошедшие сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 166 случаев.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«Новокузнецк — 29, Кемерово — 24, Междуреченск — 24, Киселевск — 12, Прокопьевск — 12, Белово — 11, Осинники — девять, Мыски — восемь, Калтан — шесть, Юрга — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Ижморский МО — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Юргинский МО — четыре, Таштагольский МР — три, Гурьевский МО — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Крапивинский МО — один, Яйский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 169 пациентов выздоровели, пятеро скончались.