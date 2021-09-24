Сысерть, Свердловская область, 24 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух детей в пожаре, который разгорелся в селе Кадниково (Сысертский район, Свердловская область). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

СУ СКР по Свердловской области Пожар в Кадниково

Инцидент произошёл в ночь на 24 сентября. Погибли девочка 2013 г.р. и мальчик 2015 г.р. Во время пожара в доме находились ещё две женщины и мальчик 2019 г.р. — взрослые смогли эвакуироваться и спасти младшего ребёнка, остальных детей спасти не удалось.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировграде рецидивист убил женщину и её детей, после чего поджёг квартиру, где жили покойные.