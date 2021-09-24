Берлин, 24 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Немецкая компания Mansory, занимающаяся модификацией машин класса люкс, представила свои версии кабриолета Rolls-Royce Dawn и купе Wraith. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mansory Rolls-Royce Dawn от Mansory

Проект модернизации моделей Rolls-Royce Dawn и Wraith получил название Softkit. Пакет доработок включает в себя модернизированный бампер с карбоновым сплиттером, а также зачерненную радиаторную решетку.

Также автомобили британской марки получили карбоновый капот, рамку лобового стекла из этого же материала, колесные диски на 22 дюйма, затемненные дверные ручки и новые боковые «юбки».

Специалисты Mansory также могут оснастить 6,6-литровый турбомотор V12 моделей новым блоком управления. Таким образом, мощность двигателя вырастет до 730 л. с. (1 000 Нм).

Ранее компания Mansory представила свою версию Rolls-Royce Cullinan. Кузов модели окрасили в зелёный оттенок British Racing Green.

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