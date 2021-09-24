Барнаул, 24 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Герб Барнаула претерпел изменения. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, 24 сентября на заседании Барнаульской городской Думы он приведён в соответствие с современными геральдическими требованиями и административно-территориальным делением страны.

Пресс-центр мэрии Барнаула Новый герб Барнаула

Депутаты своим решением утвердили измененный герб в трех его видах: малом, среднем и парадном, а также флаг Барнаула.

«С учётом того, что административно-территориальное устройство в нашей стране изменилось, Геральдический совет при президенте РФ неоднократно указывал нам на необходимость убрать с внутренней части щита серебряного коня, так как он обозначал принадлежность Барнаула к Томской губернии.

Поэтому сегодня мы говорим о возвращении городу исторического герба, который составляет плавильная печь и горные породы», — пояснил заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев.

Вместе с тем, по его словам, чтобы учесть мнения жителей, общественности и депутатов, решено в качестве щитодержателей использовать коней и добавить ленту ордена Октябрьской революции.

Кроме того, изменился и флаг Барнаула.

Теперь это прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба города Барнаула, выполненные голубым, зеленым, красным и белым цветом.

Флаг города Барнаула составлен на основе герба Барнаула и повторяет его символику. Предусмотрен переходный период до 2030 года, когда можно использовать символы города, действующие до настоящего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2009 года депутаты Барнаульской городской думы единогласно приняли новое положение о гербе города. Речь шла о том, что что в описании герба Барнаула существовала ошибка: согласно геральдическим правилам, необходимо было указать животное мужского рода, в данном случае, — не лошадь, а конь.

Решение о том, что у Барнаула изменится герб, было принято 23 июля 2021 года на совещании в мэрии города. Тогда было заявлено, что в соответствии с официальным письмом геральдического совета при президенте РФ в адрес администрации города, герб и флаг Барнаула в их современных версиях в Государственный геральдический регистр РФ внесены быть не могут ни при каких обстоятельствах, так как нарушают современные требования геральдики.

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